УЗ на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість своїх вагонів

АТ "Укрзалізниця" провела низку аукционів на використання вагонів за ринковими цінами. Так, за останні два дні на вказаних аукціонах було продано 5 лотів загальною кількістю понад 505 тис. вагоновідправлень.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"Підкреслимо, що кінцева вартість ставки залишається сталою і конкурентоспроможною - 480 гривень. Отже, "Укрзалізниця" пропонує всім бажаючим компаніям придбати необхідний рухомий склад зручними невеликими об’ємами, сформованими на основі підрахунку відсотка утилізації вагонів парку. Безпосередньо для компанії дана ініціатива забезпечує додатковий прибуток та гарантує збереження рухомого складу у робочому стані", - йдеться в заяві компанії.

Як раніше повідомила народний Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, у грудні ціна вагону складала 343 грн на добу. Відповідно, УЗ укладає довгострокові договори за ціною значно вищу поточної ціни на ринку.

Нагадаємо, раніше UZ-Cargo з метою посилення позицій компанії у сфері вантажоперевезень розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів.

Головна мета UZ-Cargo - забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.