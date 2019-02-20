Відкрито справу за фактом невиконання рішення суду про підвищення тарифів на проїзд у Харкові

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою

Прокуратура начала уголовное производство по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом о повышении тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура области внесла в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами).

Речь идет о решении Харьковского окружного административного суда от 19 февраля 2019 года по иску о приостановлении решения исполкома городского совета о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Согласно ему, на время рассмотрения жалобы по существу, действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлена. То есть стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов. Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие.

Напомним, с 7 февраля проезд в харьковском метрополитене подорожал до 8 гривен, в городском электротранспорте - до 6 гривен.

Харьковский окружной административный суд во вторник, 19 февраля, вынес решение о приостановлении решения исполкома горсовета Харькова о повышении тарифов на проезд в общественном