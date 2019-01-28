Відкрито справу за фактом нападу на омбудсмена ОПОРИ у Кропивницькому

В даний час проводяться слідчі дії, встановлюються особи, причетні до нападу

По факту нападения на общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети ОПОРА в Кировоградской области Евгения Гурницкого отрыто уголовное дело. Об этом сообщил глава полиции области Роман Козьяков, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Козьяков во время расширенной коллегии МВД заявил, что по факту нападения на участника движения ОПОРА было начато уголовное производство по факту хулиганства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

"Проводятся следственные действия, устанавливается лица, которые могут быть причастны к нападению. На сегодняшний день в Кропивницкий отдел полиции было 10 обращений о нарушении избирательного законодательства, было составлено шесть протоколов. Материалы направляются в суд", - добавил Козьяков.

Напомним, в Кропивницком напали на общественного омбудсмена Евгения Гурницкого.

Сообщалось, что нападение совершили в подъезде дома, где проживает Гурницкий. Активист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Пострадавший добавил, что в последнее время он фиксирует нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области. Именно поэтому Гурницкий считает нападение следствием такой его деятельности.