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Для відкриття залів ресторанів у Києві поки немає підстав, - КМДА

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 10:18
Для відкриття залів ресторанів у Києві поки немає підстав, - КМДА
Фото: у Києві поки можуть працювати тільки літні майданчики ресторанів (РБК-Україна)

З кінця травня в столиці фіксують зростання кількості хворих COVID-19

У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки в столиці дуже великий показник захворюваності коронавірусом.

Про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що на цьому тижні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати дане питання.

"Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання коронавірусом - ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання", - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня дозволили роботу внутрішніх залів ресторанів і кафе з певними обмеженнями.

При цьому влада Києві вирішили не відкривати зали ресторанів.

Зазначимо, станом на 9 червня Київ і ще сім областей не готові до ослаблення карантину, в столиці за минулу добу підтвердили 33 нових захворювання COVID-19.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївресторан
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