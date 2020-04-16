Відкриття шкіл і пом'якшення карантину в три етапи: як світ виходить з ізоляції

Карантин через коронавірус в Європі і світі починають послаблювати, вихід з ізоляції планують провести в кілька етапів. Про плани пом'якшити карантин вже заявила Німеччина і Швейцарія, а в ЄС розробили "дорожню карту" для поступового повернення до звичного життя, докладніше про те, як в світі планують знімати введені через коронавірус обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Німеччина і Швейцарія анонсували послаблення карантину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про поступове зняття обмежень в Німеччині з 4 травня. На цю дату планується відкриття шкіл, відновлять роботу також перукарні, салони краси і непродовольчі магазини площею до 800 квадратних метрів. Разом з тим, масові заходи будуть заборонені до кінця літа, закритими залишаться великі ТРЦ. Громадянам рекомендуватимуть носити маски в громадських місцях і дотримуватися дистанції.

Швейцарія виходить з ізоляції 27 квітня. Ослаблення обмежень планується провести в три етапи. Зокрема, на 27 квітня заплановано відкриття перукарень, салонів краси. Наступний етап - 11 травня - планують відкрити школи, а бари і ресторани будуть закритими до 8 червня.

США пройшли пік і готують нові принципи відкриття економіки

Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що його країна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус і анонсував презентацію нових принципів відкриття економіки.

Трамп пообіцяв уже в четвер показати "нові основні принципи" майбутнього відновлення економічної діяльності в США.

"Дорожня карта" Європи

Єврокомісія розробила план виходу з карантину. При цьому, в ЄК зазначили, що прийняті країнами ЄС заходи по боротьбі з коронавірусом працюють. Вони завадили поширенню вірусу і врятували тисячі життів, але "ці заходи і відповідна невизначеність дорого обходяться людям, суспільству і економіці і не можуть тривати нескінченно".

Так, "дорожня карта" містить кілька ключових принципів:

Рішення про ослаблення карантину має ґрунтуватися на епідеміологічних умовах, що показують, що поширення захворювання значно зменшилося і стабілізувалося протягом тривалого періоду. Також необхідно враховувати рівень зайнятості медиків, наявність працівників охорони здоров'я та медичних матеріалів. Виділяють в ЄК і можливості великомасштабного тестування для швидкого виявлення та ізоляції інфікованих.

і стабілізувалося протягом тривалого періоду. Також необхідно враховувати рівень зайнятості медиків, наявність працівників охорони здоров'я та медичних матеріалів. Виділяють в ЄК і можливості для швидкого виявлення та ізоляції інфікованих. Країни повинні своєчасно повідомляти один одного і ЄК, перш ніж вони скасують обмеження.

Рекомендації при плануванні скасування обмежень: поетапне зняття обмежень; якомога довше захищати найбільш вразливі групи; посилення регулярної дезінфекції транспортних вузлів, магазинів і робочих місць.

Внутрішній прикордонний контроль повинен бути знятий скоординовано після того, як стабілізується епідеміологічна ситуація в прикордонних регіонах. Разом з тим, зовнішні кордони ЄС повинні бути знову відкриті в другу чергу, оскільки коронавірус поширився і за межами Євросоюзу.

скоординовано після того, як стабілізується епідеміологічна ситуація в прикордонних регіонах. Разом з тим, зовнішні кордони ЄС повинні бути знову відкриті в другу чергу, оскільки коронавірус поширився і за межами Євросоюзу. Відновлення економічної діяльності має здійснюватися поетапно - все населення не повинно повертатися на роботу одночасно. При цьому збори людей повинні поступово дозволятися з урахуванням специфіки різних категорій діяльності. Разом з тим, завжди потрібно бути готовими до повернення до ізоляції.

Карантин в Україні: що відомо про ослаблення обмежень

Карантин в Україні, введений через коронавірус, імовірно повинен закінчитися 24 квітня. Однак, в Кабміні раніше анонсували продовження карантину до початку травня. На даний момент офіційного рішення немає, уряд розробляє план виходу з карантину.

Так, в Кабміні раніше презентували напрацювання, які передбачають часткове ослаблення карантину в Україні на початку травня. Як планується, в травні працездатні громадяни зможуть вийти на роботу, а для школярів, студентів та пенсіонерів карантин планують продовжити.

Крім того, розробляється графік руху громадського транспорту, щоб розвантажити дороги. Зокрема, планується зміна в робочому графіку, щоб не формувався годину пік.