Відкриття шкіл і пом'якшення карантину в три етапи: як світ виходить з ізоляції

Карантин, введений через коронавірус, поступово починають послаблювати
Карантин через коронавірус в Європі і світі починають послаблювати, вихід з ізоляції планують провести в кілька етапів. Про плани пом'якшити карантин вже заявила Німеччина і Швейцарія, а в ЄС розробили "дорожню карту" для поступового повернення до звичного життя, докладніше про те, як в світі планують знімати введені через коронавірус обмеження - в матеріалі РБК-Україна.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про поступове зняття обмежень в Німеччині з 4 травня. На цю дату планується відкриття шкіл, відновлять роботу також перукарні, салони краси і непродовольчі магазини площею до 800 квадратних метрів. Разом з тим, масові заходи будуть заборонені до кінця літа, закритими залишаться великі ТРЦ. Громадянам рекомендуватимуть носити маски в громадських місцях і дотримуватися дистанції.
Швейцарія виходить з ізоляції 27 квітня. Ослаблення обмежень планується провести в три етапи. Зокрема, на 27 квітня заплановано відкриття перукарень, салонів краси. Наступний етап - 11 травня - планують відкрити школи, а бари і ресторани будуть закритими до 8 червня.
Президент США Дональд Трамп оголосив про те, що його країна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус і анонсував презентацію нових принципів відкриття економіки.
Трамп пообіцяв уже в четвер показати "нові основні принципи" майбутнього відновлення економічної діяльності в США.
Єврокомісія розробила план виходу з карантину. При цьому, в ЄК зазначили, що прийняті країнами ЄС заходи по боротьбі з коронавірусом працюють. Вони завадили поширенню вірусу і врятували тисячі життів, але "ці заходи і відповідна невизначеність дорого обходяться людям, суспільству і економіці і не можуть тривати нескінченно".
Так, "дорожня карта" містить кілька ключових принципів:
Карантин в Україні, введений через коронавірус, імовірно повинен закінчитися 24 квітня. Однак, в Кабміні раніше анонсували продовження карантину до початку травня. На даний момент офіційного рішення немає, уряд розробляє план виходу з карантину.
Так, в Кабміні раніше презентували напрацювання, які передбачають часткове ослаблення карантину в Україні на початку травня. Як планується, в травні працездатні громадяни зможуть вийти на роботу, а для школярів, студентів та пенсіонерів карантин планують продовжити.
Крім того, розробляється графік руху громадського транспорту, щоб розвантажити дороги. Зокрема, планується зміна в робочому графіку, щоб не формувався годину пік.