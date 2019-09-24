Відкриття ринку землі відновить справедливість, - Бахматюк

Відкриття ринку землі відновить справедливість у ситуації, коли українці фактично були позбавлені права власності на свою землю. Про це заявив власник одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

"Земельна реформа назріла давно. Українці фактично позбавлені права власності на свою землю, цю несправедливість держава повинна виправити. З іншого боку, агросектор як локомотив української економіки обмежений у можливостях розвитку. Реформу слід було провести ще 10-12 років тому — і інвестиції, капіталізація в економіці зараз були б зовсім іншими. Всі ці роки ми чуємо аргумент: "Олігархи скуплять землю за безцінь". Але завдання держави — дати можливість людям, охочим продати свою власність, свою землю, продати її дорого. Це можливо тільки в умовах відкритого, прозорого ринку землі", - вважає Бахматюк.

Бізнесмен спростував міф про те, що великий агробізнес скупить основні земельні площі. На його думку, будь-які зміни на цьому ринку – це ризики для бізнесу, але процес відкриття землі неминучий:

"Ринок землі — це поштовх для розвитку не тільки агросектору, це поштовх для розвитку всієї економіки. Що стосується аргументу, що "все скуплять олігархи": висока ринкова вартість землі не дозволить консолідувати великі земельні банки в одних руках. Скажемо чесно: великим гравцям будь-які зміни невигідні, це порушує статус-кво, визначений баланс на ринку. Але я вважаю відкриття ринку землі необхідною, більше того — неминучим. Ми все одно будемо орендарями. Але ефективніше укладати довгострокові угоди з великими, а не з дрібними орендодавцями. При цьому я вважаю, що мінімальні обмеження для великих іноземних гравців повинні бути впроваджені.

Є успішні приклади — польська, аргентинська, бразильська моделі функціонування земельного ринку. Грамотний підхід до побудови ефективної моделі ринку землі передбачає чіткі правила гри для всіх учасників і захист їх інвестицій, облік стратегічних державних інтересів і максимальну дерегуляцію ведення бізнесу".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом та виробництвом м'яса. Агрохолдинг керує одним з найбільших в Україні земельних банків загальною площею близько 500 тис. га.