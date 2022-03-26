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Відкриття інших фронтів у сферах інтересів РФ, нам дуже допоможе, - Данілов

Фото: Олексій Данилов (president.gov.ua)
Автор: RBC.UA

В ефірі телемарафону Секретар РНБО висловився з приводу ситуації в Нагірному Карабасі, Калінінграді і Курилах. Данілов прокоментував дії Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телемарафон UAразом.

В ефірі Всеукраїнського телемарафону UAразом, Секретар РНБО висловився на тему загострення ситуації на територіях російських сфер впливу.

"Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактори" не тільки прасують на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагірному Карабасі.",- заявив Данілов.

Так само Данілов зазначив, що якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони будуть дуже якісно допомагати.

Крім того, секретар висловився і про дії Грузії: "Грузія поводиться не дуже коректно, м'яко кажучи".

Нагадаємо, що Грузія не підтримала санкції проти Росії.

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