Відкрито реєстрацію на премію Presszvanie

Подача текстів триватиме до 19 березня 2019 року

Сегодня, 4 февраля, открывается подача работ 15-го сезона премии PRESSZVANIE. Принять участие в премии могут журналисты и редактора деловых, общественно-политических и lifestyle изданий, а также внештатные журналисты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Конкурсантам необходимо заполнить анкету премии в разделе "Регистрация", а также представить свои лучшие тексты, которые были опубликованы в украинских или зарубежных СМИ не ранее 2018 года. В рамках одной номинации можно подать максимум два материалы. Язык текстов - русский.

Заполненная анкета участника проходит модерацию: проверку на плагиат, соответствие выбранной номинации, стандартам журналистики и указанному периоду публикации. Если тексты успешно прошли модерацию, профиль участника одобряется и его имя появляется в списке конкурсантов.

Для подачи работ открыты три направления номинаций: "Бизнес", "Культура" и "Социум", а также специальные номинации "Прорыв года", "Лучший редактор", "За вклад в развитие журналистики".

Подача текстов продлится до 19 марта 2019 года.

Отметим, PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации "Прессзвание Украина", миссия которой - развивать украинскую журналистику.

Медиа партнеры: РБК-Украина, Перша шпальта, "Украинские новости", "В сухом остатке". Партнеры образовательного направления: Смарт-Холдинг, Метинвест, Академия ДТЄК, EPAM.