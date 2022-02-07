Відкрито прийом проектів на Indie Cup W'22
Триває зимовий сезон Indie Cup-найбільшого конкурсу інді-ігор Східної Європи. До 14 лютого незалежні розробники можуть подати свій проект на кубок прямо на сайті івенту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на організаторів заходу.
У журі конкурсу входять фахівці компаній Larian, Roblox, Focus Entertainment, Fellow Traveler, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Owlcat Games, 101xp і багатьох інших. А також ігрові журналісти, блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players' Choice.
SUBMISSIONS FOR INDIE CUP W’22 ARE OPEN— Indie Cup (@gtpindiecup) January 18, 2022
Application period runs 18 Jan – 14 Feb 2022. To apply for #IndieCup W’22, please submit your game on our website https://t.co/s8ZdoZYGvt
100% pumped to see what you’re working on#indiegames #indiedev #indiegamedev #gamedev pic.twitter.com/4wsux0Ha3j
Серед призів конкурсу потужні відеокарти від Unreal Engine і NVIDIA, PR-сервіси від GTP Media, квитки на конференції, сервіси, а також спеціальний приз від компанії Kefir – одна або кілька команд зможуть отримати повне фінансування своєї гри, а також допомогу в її розробці і просуванні. Детальніше про партнерів та призи Indie Cup на сайті.
Конкурсні проекти можна подати на 9 номінацій: Best PC Game, Best Mobile Game, Rising Star, Best Art, Best Audio, Critics' Choice, Streamers' Choice, Players' Choice, Best Unreal Engine Game. Подати заявку можна на сайті.
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