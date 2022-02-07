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Відкрито прийом проектів на Indie Cup W'22

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Понеділок 07 лютого 2022 07:00
Відкрито прийом проектів на Indie Cup W'22 Відкрито прийом проектів на Indie Cup W'22 (Фото: twitter.com/UnrealEngine)
Автор: Сергій Сурепін

Триває зимовий сезон Indie Cup-найбільшого конкурсу інді-ігор Східної Європи. До 14 лютого незалежні розробники можуть подати свій проект на кубок прямо на сайті івенту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на організаторів заходу.

У журі конкурсу входять фахівці компаній Larian, Roblox, Focus Entertainment, Fellow Traveler, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Owlcat Games, 101xp і багатьох інших. А також ігрові журналісти, блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players' Choice.

Серед призів конкурсу потужні відеокарти від Unreal Engine і NVIDIA, PR-сервіси від GTP Media, квитки на конференції, сервіси, а також спеціальний приз від компанії Kefir – одна або кілька команд зможуть отримати повне фінансування своєї гри, а також допомогу в її розробці і просуванні. Детальніше про партнерів та призи Indie Cup на сайті.

Конкурсні проекти можна подати на 9 номінацій: Best PC Game, Best Mobile Game, Rising Star, Best Art, Best Audio, Critics' Choice, Streamers' Choice, Players' Choice, Best Unreal Engine Game. Подати заявку можна на сайті.

Раніше Ілон Маск назвавши найулюбленішу відеогру. Також стало відомо, що нова GTA знаходитися в активній стадії розробки.

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