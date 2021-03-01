Відкрили перукарні та салони краси: у Латвії послабили карантин

У Латвії з 1 березня уряд послабив низку карантинних обмежень. Відновили свою роботу перукарі, манікюрні салони та дозволили проводити фотосесії надворі.
Про це повідомляє Delfi.
Таким чином, відсьогодні у Латвії підприємці можуть відновити роботу з дотриманням низки заходів безпеки - провітрювання, дезінфекція, дистанція, маски. Водночас надавати такі послуги вдома у клієнта заборонено.
Крім того, фотографи можуть проводити фотосесію на дворі за участі лише двох людей - фотографа і клієнта.
Також дозволили церемонії прощання на похоронах, за умови участі не більше 10 осіб та не більш ніж з двох домогосподарств (не враховуючи працівників супровідних служб).
Нагадаємо, уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, які працювали під час дії комендантської години, щоб запобігти масовим зібранням людей.
Також раніше повідомлялось, що уряд Латвії заборонив в'їзд на територію країни з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії.