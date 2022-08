"Відкрив шлях до вільної Європи": як відреагували світові лідери на смерть Горбачова

Президент США Джо Байден заявив, що Горбачов був рідкісним лідером, який мав мужність, щоб ризикнути своєю кар'єрою заради досягнення "іншого майбутнього".

"Це були дії рідкісного лідера - людини, що володіла уявою, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужністю, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради його досягнення. Результатом став більш безпечний світ і більша свобода для мільйонів людей", - йдеться в заяві Байдена.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що засмучений новиною про смерть Горбачова. За його словами, це був лідер, який змінив хід історії.

"Він зробив більше, ніж будь-хто інший, для мирного закінчення холодної війни", - заявив генсек ООН.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history. The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace. I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ

Глава Франції Еммануель Макрон також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова і назвав того "поборником миру".

"Горбачов відкрив Росії дорогу до свободи. Його прихильність миру в Європі змінила нашу спільну історію", - написав Макрон.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що захоплювався мужністю і цілісністю першого президента СРСР Михайла Горбачова.

"Я засмучений новинами про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю і цілісністю, яку він продемонстрував, привівши холодну війну до мирного завершення", - заявив Джонсон.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all.