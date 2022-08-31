"Відкрив шлях до вільної Європи": як відреагували світові лідери на смерть Горбачова

У віці 91 року після тривалої хвороби помер Михайло Горбачов - перший і єдиний президент СРСР. Світові лідери висловили співчуття у зв'язку з його смертю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки та інші офіційні представництва світових лідерів.

Президент США Джо Байден заявив, що Горбачов був рідкісним лідером, який мав мужність, щоб ризикнути своєю кар'єрою заради досягнення "іншого майбутнього".

"Це були дії рідкісного лідера - людини, що володіла уявою, щоб побачити можливість іншого майбутнього, і мужністю, щоб ризикнути всією своєю кар'єрою заради його досягнення. Результатом став більш безпечний світ і більша свобода для мільйонів людей", - йдеться в заяві Байдена.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що засмучений новиною про смерть Горбачова. За його словами, це був лідер, який змінив хід історії.

"Він зробив більше, ніж будь-хто інший, для мирного закінчення холодної війни", - заявив генсек ООН.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Глава Франції Еммануель Макрон також висловив співчуття у зв'язку зі смертю Горбачова і назвав того "поборником миру".

"Горбачов відкрив Росії дорогу до свободи. Його прихильність миру в Європі змінила нашу спільну історію", - написав Макрон.

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що захоплювався мужністю і цілісністю першого президента СРСР Михайла Горбачова.

"Я засмучений новинами про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю і цілісністю, яку він продемонстрував, привівши холодну війну до мирного завершення", - заявив Джонсон.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Горбачов "відкрив шлях до вільної Європи".

Нагадаємо, що останній генеральний секретар ЦК КПРС і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер у лікарні в Москві, де він кілька років перебував. Колишній генсек страждав від хвороби нирок.