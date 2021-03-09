Через відключення котелень на Донбасі відкрили 83 кримінальних провадження

За фактом відключення котелень в Донецькій області зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК.
Про це повідомив керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко, передає прес-служба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.
Голова уряду обговорив 9 березня з Кириленком ситуацію з теплопостачанням на Донеччині, яка погіршилась після того, як "Донецькоблгаз" всупереч постанові Кабінету Міністрів відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго",
"Павло Кириленко повідомив, що за фактом відключення котелень зареєстровані 82 кримінальних провадження за ст. 356 КК України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 КК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, компанія "Донецькоблгаз" 6 березня припинила постачання газу на теплові об'єкти Донецької області.
Раніше компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу" на заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго". У компанії заявили, що відмовляються постачати газ, поки не вирішено питання щодо заборгованості.
7 березня жителям Донецької області в терміновому порядку відновили постачання тепла після відключення Донецькоблгазом 59 котелень. Проти відомства відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України.