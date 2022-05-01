Відключення зв'язку в Херсонській області окупантами: оператори відновлюють роботу мережі

Вчора, 30 квітня, російські окупанти порушили роботу мобільних операторів в Херсонській та частині Запорізької областей. Наразі проводять роботи з відновлення мережі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - пише Федоров.
Як відзначає пресслужбу Vadofone у коментарі для РБК-Україна, під час порушення роботи мережі, окупанти почали активно поширювати фейки серед місцевих.
"Vodafone Україна ніколи не відключає свої послуги, навпаки робить усе для того, щоб поновити зв’язок, де є хоч мінімальна можливість для цього. Так, цієї ночі інженери компанії знов підняли зв‘язок у Приморську та Бердянську", - зазначили у пресслужбі.
Як залишатися на зв'язку мешканцям тимчасово окупованих територій:
Також українські канали розкодовано на супутнику:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 30 квітня, в Херсонській та частині Запорізької областей через окупантів зник мобільний зв'язок.
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