Відключення зв'язку в Херсонській області окупантами: оператори відновлюють роботу мережі

"Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", - пише Федоров.

Як відзначає пресслужбу Vadofone у коментарі для РБК-Україна, під час порушення роботи мережі, окупанти почали активно поширювати фейки серед місцевих.

"Vodafone Україна ніколи не відключає свої послуги, навпаки робить усе для того, щоб поновити зв’язок, де є хоч мінімальна можливість для цього. Так, цієї ночі інженери компанії знов підняли зв‘язок у Приморську та Бердянську", - зазначили у пресслужбі.

Як залишатися на зв'язку мешканцям тимчасово окупованих територій:

у разі відключення зв'язку, або ж навіть інтернету - можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою приймачів;

Також українські канали розкодовано на супутнику: