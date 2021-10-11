Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання, її замістили потужностями Криворізької станції

Енергоблок №10 на Придніпровській ТЕС, відключений від мережі через свищ на поверхні нагріву котла, комепсували потужностями корпуса блока №1 Криворізької ТЕС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Придніпровської ТЕС в мережі Facebook.
"Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Відключення енергоблока №10 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає", - повідомили в компанії.
Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, "ДТЕК Енерго" додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС.
Як повідомлялося, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.