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Відключення Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання, її замістили потужностями Криворізької станції

Автор: Наталія Гурковська

Енергоблок №10 на Придніпровській ТЕС, відключений від мережі через свищ на поверхні нагріву котла, комепсували потужностями корпуса блока №1 Криворізької ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сторінці Придніпровської ТЕС в мережі Facebook.

"Енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Відключення енергоблока №10 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає", - повідомили в компанії.

Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, "ДТЕК Енерго" додатково підключено до роботи корпус блока №1 Криворізької ТЕС.

Як повідомлялося, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

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