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Відключення інтернету у Казахстані. Економіка постраждала на мільйони доларів

Автор: Іванна Шовкун

Збій інтернет-сервісу в Казахстані переріс у відключення зв'язку в національному масштабі. Це спричинило великі збитки для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Netblocks.

Збої у національному масштабі продовжуються станом на ранок неділі, 9 січня. Загальннаціональний зв'язок спостерігався лише на 5% від звичайного рівня, що ускладнює роботу ЗМІ.

На думку спостерігачів за дотриманням прав людини, заворушення, що продовжуються, поставили під загрозу громадську безпеку і залишили жителів країни без зв'язку.

Зазначають, що відключення інтернету коштувало економіці Казахстану 189 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 6 січня у жителів Алма-Ати знову відключився доступ в інтернет. Велика кількість військової техніки знаходиться на в'їзді до міста.

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Казахстан