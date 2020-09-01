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Відмовою виконувати рішення КСУ, Ситник оголосив демарш президенту, - експерт

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 13:43
Відмовою виконувати рішення КСУ, Ситник оголосив демарш президенту, - експерт
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Експерт нагадує, що Конституція України має вищу юридичну силу

Конституція має вищу юридичну силу в Україні, тому відмова директора НАБУ Артема Ситника йти у відставку, попри відповідне рішення Конституційного суду України є демаршем проти президента.

Про це пише УНІАН з посиланням на коментар експерта Олексія Голобуцького.

На його думку, відмовою виконувати норми Конституції України, і піти у відставку - Ситник кидає виклик президенту.

"Ситник відмовляється йти у відставку за рішенням Конституційного суду, посилаючись на чинний закон про НАБУ, хоча його призначення визнано таким, що суперечить Конституції, яка має вищу юридичну силу в Україні", - відзначає експерт.

Він також зазначає, що в Україні діє принцип верховенства Конституції України, його дія поширюється на всю територію України.

Крім того, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України).

"Цікава не так колізія, як неймовірна самовпевненість Ситника: звичайний директор далеко не найголовнішої установи в країні прямо й офіційно заявляє, що будь-які рішення президента цілої країни, за якого проголосували 13,5 мільйона - юридично нікчемні", - додає експерт.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неправомірним указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що Ситник де-юре є неповноважним.

"З юридичної точки зору, Артем Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність", - заявив Веніславський.

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Новини України Конституционный суд УкраиныКонституцияНАБУАртем Сытник
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