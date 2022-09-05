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Відмовились від участі у бойових діях. На півдні окупанти влаштували бунт

Фото: Окупанти влаштували бунт на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти на півдні України влаштували бунт. Вони відмовилися брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - зазначли наші воїни.

В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

Нагадаємо, українські військові протягом 4 вересня неодноразово потужно били по окупантах на півдні. Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.

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