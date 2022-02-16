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Після відмови Росії. Україна ініціювала засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ

Автор: Валерія Поліщук

Україна ініціювала проведення спільного засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ після того, як Росія відмовилася від зустрічі за Віденським документом. Засідання має відбутися протягом 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася брати участь у вчорашній зустрічі в рамках Віденського документа. Тепер Україна просить провести спільне засідання Постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - написав міністр.

Кулеба також закликав РФ врахувати законну стурбованість країн-учасниць і використовувати інструменти ОБСЄ для розрядки напруженості, викликаної військовою діяльністю поблизу кордону України.

"Заяв про виведення військ недостатньо. Нам потрібні прозорість і факти", - заявив він.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ, брати участь в якому РФ відмовилася.

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ОБСЄРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба