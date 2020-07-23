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Готель "Дніпро" купили українські айтішники

Київ, Четвер 23 липня 2020 12:24
Готель "Дніпро" купили українські айтішники
Фото: готель "Дніпро" (dniprohotel.ua)
Автор: РБК-Україна

IT-підприємці планують там зробити великий кибеспортивний проект

Переможцями в аукціоні за готель "Дніпро" стали не російські олігархи, а українські айтішники, які збираються перетворити його в унікальний кіберспортивний готель.

Про це заявив IT-підприємець і кіберспортсмен Олександр Кохановський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вони з однодумцями ще декілька років тому задумували великий інфраструктурний кіберспортивний проект.

За задумом, це мала б бути ціла екосистема з сучасною багатофункціональною кіберспортивною ареною для всеукраїнських та міжнародних турнірів, що об'єднує ключових гравців кіберспортивного ринку.

Коханівський зазначає, що "Дніпро" - перша частина майбутнього масштабного проекту, і, крім атрибутів топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), у "Дніпра" будуть і унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players' lounge.

Окремо, IT-підприємець підкреслив, що такий проект - це величезний світовий ринок і великі можливості для України.

"Ви знаєте, що я все життя презентував Україну у світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту", - додав він.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" був проданий за 1 млрд 111 млн 111 тисяч 222,22 гривень ТОВ "Смартленд".

Як зазначив після аукціону президент Володимир Зеленський, виручені кошти підуть у державний бюджет.

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