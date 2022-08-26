Відпочиває в Ніцці під час війни. Терехов звільнив харківського чиновника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського мера Ігоря Терехова.

"Я прийняв рішення. Сергій Колесник, директор Департаменту земельних відносин, звільнений. Звільнений за поведінку, яка сьогодні в умовах війни несумісна зі статусом людини, яка перебуває на державній службі. Це урок для всіх", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мерія почала перевірку через фото Колесника, який разом з родиною відпочиває в Ніцці. Він також показав на фото свій автомобіль Porsche вартістю майже 5 млн гривень.

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