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Відділення банків працюватимуть на вихідних? Що кажуть в НБУ

Фото: у НБУ очікують, що банки працюватимуть у вихідні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Відділення банків в Україні можуть розпочати роботу не лише по буднях, а й в вихідні дні. Зокрема, таким чином у Нацбанку хочуть запобігти ажіотажного попиту на купівлю та продаж валюти населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової в ефірі телемарафону.

За словами Рожкової, ринок в країні трохи заспокоївся, а НБУ дозволив банкам пропонувати більше готівкової валюти населенню.

"На сьогодні ми очікуємо, що банки, для того аби задовільняти громадян, розпочнуть роботу своїх відділень, в тому числі, в вихідні дні, щоб не було ажіотажного попиту", - зазначила вона.

Нагадаємо, у другій половині липня Нацбанк вперше з початку війни підвищив курс долара до 36,57 гривень. До моменту прийняття цього рішення кілька місяців курс тримали на рівні 29,25 гривень за долар.

Після такого рішення НБУ курс в обмінниках різко підскочив. Зокрема, в кінці липня він перевищив психологічну позначку у 41 гривню за долар.

Зважаючи на ситуацію на валютному ринку Нацбанк ввів низку правил для роботи небанківських обмінних пунктів. Зокрема, обмінникам наразі заборонено розміщувати інформацію про курс на табло, обслуговувати клієнтів без РРО та відеофіксації обмінних операцій.

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