У відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", сталася пожежа

Поліція відкрила кримінальне провадження
У місті Каховка Херсонської області у відділення прокуратури кинули "коктейль Молотова". Внаслідок цього сталася пожежа.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Основну версію злочину слідство пов'язує з професійною діяльністю прокурорів
"При огляді місця події слідчо-оперативна група Каховського відділу поліції виявила, що на першому поверсі будівлі розбите скло. Біля вікна знаходилася скляна пляшка з частинками легкозаймистої речовини", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, вчинене шляхом підпалу).
Нагадаємо, у Закарпатській області невідомий кинув "коктейль Молотова" у двір народного депутата від партії "Слуга народу" Михайла Лаби, поліція розпочала слідство.
Автор: Анастасия Рокитна