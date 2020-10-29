Відрахування податку на прибуток при продажі складної техніки через РРО збільшилися на 90%

Надходження податку на прибуток від торгівлі комп'ютерним, електронним та іншим обладнанням (згідно з КВЕД 46.51, 46.52, 47.41, 47.42, 47.43) продовжують свою тенденцію до зростання.

Про це свідчать дані Державної податкової служби, отримані на запит zn.ua.

Як зазначає видання, початок цієї тенденції було покладено в 2017 році, коли на законодавчому рівні через відповідні правки в Податковий кодекс була введена обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при продажу товарів, що належать до ризикових груп, в число яких входить складна техніка, яка підлягає гарантійному обслуговуванню

Так, якщо за підсумками 2018 року надходження у середньому по всіх розглянутих товарних групах зросли порівняно з 2016 роком (коли фіскалізація в галузі ще не була введена) приблизно на 70%, то за підсумками 2019-го відповідне зростання перевищив 90%.

Нагадаємо, товарна група "електроніка та обладнання" займає перше місце за обсягом контрабандних поставок в Україну.

За даними дослідників Ukraine Economic Outlook, 21,4% від загального обсягу контрабанди становлять нелегальні поставки продукції саме цієї ризикової товарної групи.