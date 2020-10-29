ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Відрахування податку на прибуток при продажі складної техніки через РРО збільшилися на 90%

Автор: РБК-Україна

Надходження податку на прибуток від торгівлі комп'ютерним, електронним та іншим обладнанням (згідно з КВЕД 46.51, 46.52, 47.41, 47.42, 47.43) продовжують свою тенденцію до зростання.

Популярні новини

Про це свідчать дані Державної податкової служби, отримані на запит zn.ua.

Як зазначає видання, початок цієї тенденції було покладено в 2017 році, коли на законодавчому рівні через відповідні правки в Податковий кодекс була введена обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при продажу товарів, що належать до ризикових груп, в число яких входить складна техніка, яка підлягає гарантійному обслуговуванню

Так, якщо за підсумками 2018 року надходження у середньому по всіх розглянутих товарних групах зросли порівняно з 2016 роком (коли фіскалізація в галузі ще не була введена) приблизно на 70%, то за підсумками 2019-го відповідне зростання перевищив 90%.

Нагадаємо, товарна група "електроніка та обладнання" займає перше місце за обсягом контрабандних поставок в Україну.

За даними дослідників Ukraine Economic Outlook, 21,4% від загального обсягу контрабанди становлять нелегальні поставки продукції саме цієї ризикової товарної групи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України техникаРРОПодатки