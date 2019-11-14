Звільнений Мазур повернувся до роботи в Офісі омбудсмена

Звільнений після затримання в Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся до роботи в Секретаріаті уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову у Facebook.

Вона відзначила, що звільнення Мазура - запорука роботи відповідних міністерств та відомств. Серед іншого, Денісова відзначила роботу Українського бюро Інтерполу.

"За дорученням Міністра МВС Арсена Авакова ще ввечері в день затримання було надіслано пакет документів, які прямо свідчили про зловживання Російською Федерацією своїм правом звернення до Інтерполу", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада стало відомо, що затриманий в Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну.

Як відомо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

РФ звинуватило Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.