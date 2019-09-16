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Звільнений Балух розповів про жорстокі тортури у в'язниці

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 16:01
Звільнений Балух розповів про жорстокі тортури у в'язниці
Фото: Володимир Балух (facebook.com/petroporoshenko)

Кримський активіст зазначив, що ФСБ його не намагалися вербувати в ув'язненні

Звільнений український політв'язень і кримський активіст Володимир Балух розповів про застосування до нього тортур в колонії в Російській Федерації. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в серпні він був переведений з колонії в Торжку Тверській області в СІЗО в Москві.

У слідчому ізоляторі представник силових органів зажадав від українського політв'язня написати заяву про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна або в іншому випадку він негайно повернеться до колонії.

"Я відмовився від його пропозиції", - зазначив Балух.

Також він розповів, що в колонії в Торжку до нього застосовували тортури, зокрема, били, садили на шпагат, надягали на голову мокру наволочку і засовували електрошокер в анальний отвір.

Балух також підкреслив, що Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ його не намагалася вербувати в ув'язненні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що звільнений в рамках масштабного обміну полоненими український активіст з Криму Володимир Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації. Підготовка пакету документів для подачі в Європейський суд по його справі ведеться з 2016 року.

Крім того, чотирьом звільненим політв'язням з Криму куплять житло в Києві. Житло планують придбати для Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Володимира Балуха і Артура Панова, які були звільнені з російського полону 7 вересня.

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