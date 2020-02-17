Звільнених для обміну полоненими "беркутівців" намагаються повернути, - адвокат

Адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський заявив, що звільнених для обміну полоненими "беркутівців" намагаються повернути. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Hromadske.

Зазначається, що трьох обвинувачених у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, які перебувають на окупованій території Донбасу після обміну утримуваними, планують повернути на контрольовану українському уряду територію.

Мова йде про колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

"Ми робимо усе можливе аби повернути решту хлопців. Також сподіваємось, що продовжимо засідання у повному складі" - заявив Горошинський.

Адвокат нагадав, що Янішевського передали у межах обміну на окуповану територію Луганської області, а Павла Аброськіна та Сергія Зінченка - Донецької.

Нагадаємо, захист екс- "беркутівців" Олега Янішевського, Сергія Зінченка и Павла Аброськіна, якіх підозрюють у розстрілі 48 активістів Євромайдану оскаржила їх арешт, в результаті чого їх звільнили в рамках обміну полоненими.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 грудня стався обмін полоненими за форматом "всіх на всіх" між Києвом і ОРДЛО. Так званим "республік" Донбасу були передані екс-"беркутівці" Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко.