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Звільнені українці вилетіли до Києва з військового аеродрому в Харківській області

Новини » Політика     29.12.2019 - 20:34
Звільнені українці вилетіли до Києва з військового аеродрому в Харківській області
Фото (facebook.com/president.gov.ua)

Прибуття літака очікується протягом години

З військового аеродрому в Чугуєві Харківської області вилетів літак із звільненими з полону бойовиків українцями. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що літак з українськими полоненими очікується протягом години.

"Прибуття вже скоро. Можливо через годину ... Було багато питань про акредитацію, але її не було як і в минулий раз", - сказала вона.

У Києві українців зустріне і президент.

Борт із 76-ма звільненими українцями відлітає з військового аеродрому Чугуєва. Курс на Бориспіль, де їх зустрічатиме Президент України.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Відзначається, що це українці, яких передала "ЛНР". Після обміну їх повезуть до Краматорська, а звідти до Борисполя.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".

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