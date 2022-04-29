У звільненій Руській Лозовій встановили прапор України

Прапор України з'явився у селищі Руська Лозова Харківської області. Його встановили військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Констянтина Немічева.
"Над селищною радою Руської Лозової знов і назавжди майорить прапор вільної України", - написав Немічев.
Нагадаємо, українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.
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