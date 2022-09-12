У звільненому селі під Харковом знайдені тіла зі слідами тортур, розпочато слідство
У звільненому від окупантів селі Харківської області виявлено ще 4 тіла мирних жителів зі слідами тортур. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
Після деокупації села Залізничне Харківської області місцеві жителі звернулися до правоохоронців і повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельців.
11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідами тортур. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне було закопано на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу села.
За попередньою версією слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. В цей час тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Раніше повідомлялося, що військові розповіли, як йшли бої за Харківську область. За їх словами, найважча частина-це було взяття "Москви".
Нагадаємо, що в ході контрнаступу ЗСУ звільнили майже всю Харківську область. Окупанти відійшли за річку Оскол у бік Луганської області.
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