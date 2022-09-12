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В освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток, начато следствие

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 16:51
В освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток, начато следствие Фото: в освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В освобожденном от оккупантов селе Харьковской области обнаружены еще 4 тела мирных жителей со следами пыток. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. В настоящее время тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее сообщалось, что военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область. По их словам, самая тяжелая часть – это было взятие "Москвы".

Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

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