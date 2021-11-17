Звільнення заручників та посилення безпеки у Чорному морі: Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Зеленський оцінив підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму - Кримської платформи.

Окрему увагу вони приділили питанню війни на Донбасі та звільнення українців, яких незаконно утримує Росія. Лідери країн обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у Чорному морі.

Президенти обговорили питання співпраці у оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже зміцнює збройні сили двох країн. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузі літакобудування та розвитку ВМС, а також перспективи для поглиблення такої взаємодії. Крім того, Зеленський розповів Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 і запросив турецького лідера приєднатися до кола його замовників.

Лідери наголосили на завершенні найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема, будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10 засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року у Києві.