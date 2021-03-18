Освобождение производителей вакцин от ответственности: Минздраву поручили доработать закон

Министерству здравоохранения поручено доработать закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о соответствующем законопроекте №5247.

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что закон связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

"В пояснительной записке говорится только о тех препаратах, которые поставляются по программе механизма COVAX, но законопроектом предлагается освободить от ответственности за любые последствия применения всех без исключения вакцин и иммунобиологических препаратов для лечения и профилактики COVID-19, зарегистрированные под обязательства для экстренного медицинского применения", - обратил внимание парламентарий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот закон обеспечит возможность получения по программе COVAX Украиной вакцин ведущих производителей. Он сообщил, что подобные изменения были внесены в законодательство многих стран. Глава Минздрава предложил поддержать законопроект за основу и в целом.

"Народные депутаты во время обсуждения отметили, что законопроект нечетко сформулирован и может негативно повлиять на ход вакцинации в Украине. Члены комитета поручили Минздраву доработать законопроект", - сказано в сообщении.