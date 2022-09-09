Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години

Чому це важливо?

"Куп'янськ дуже важливий. Якщо наші війська зможуть його звільнити, то це є дуже важливим фактором. Тому, що місто є важливим залізничним центром, оскільки російська логістика, вона досі знаходиться підв'язана саме під залізницю, а не, наприклад, під автомобільні шляхи", - пояснює Жирохов виданню.

Прогноз аналітиків про 72 години

На думку експерта, точно стверджувати, що про звільнення Куп'янська саме за 72 години (як про це вранці повідомляють в Інституті вивчення війни), не можна.

"Не розумію з чого вони (аналітики ISW - ред.) роблять такі висновки...Тому, що окрім цього напрямку, у нас є як мінімум ще два інших напрямки для наступу, який йде. Тому як Генеральний штаб може перекидати резерви для таких термінів - важко сказати...Але якщо це і станеться, то це дуже потужна перемога", - зазначив Жирохов.

Він пояснив, треба розуміти, що будь-який наступ - це втрата техніки й особового складу, тому наскільки швидко підходять резерви нашим військам невідомо.

"Простіше кажучи, всі ці терміни (стосовно звільнення Куп'янська - ред.) залежать від резервів і як швидко вони надходитимуть, оскільки крім Харківської області є й Херсонська область і Донбас, які не можна теж втримати без цього", - підсумував Жирохов.

Нагадаємо, сьогодні у традиційному звіті аналітики американського Інституту вивчення війни ISW повідомили, що українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ, а тому можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Не мало важливим є і звіт Генштабу, який вранці проінформував, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Так, за 3 дні наші воїни просунулися вже на 50 кілометрів.

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