RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години

Фото: звільнення Куп'янська дуже важливе для українських військ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Звільнення Куп'янська (Харківська область) від окупантів є дуже важливим для українських сил. Оскільки це місто є ключовим залізничним центром для російських військ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Чому це важливо?

"Куп'янськ дуже важливий. Якщо наші війська зможуть його звільнити, то це є дуже важливим фактором. Тому, що місто є важливим залізничним центром, оскільки російська логістика, вона досі знаходиться підв'язана саме під залізницю, а не, наприклад, під автомобільні шляхи", - пояснює Жирохов виданню.

Прогноз аналітиків про 72 години

На думку експерта, точно стверджувати, що про звільнення Куп'янська саме за 72 години (як про це вранці повідомляють в Інституті вивчення війни), не можна.

"Не розумію з чого вони (аналітики ISW - ред.) роблять такі висновки...Тому, що окрім цього напрямку, у нас є як мінімум ще два інших напрямки для наступу, який йде. Тому як Генеральний штаб може перекидати резерви для таких термінів - важко сказати...Але якщо це і станеться, то це дуже потужна перемога", - зазначив Жирохов.

Він пояснив, треба розуміти, що будь-який наступ - це втрата техніки й особового складу, тому наскільки швидко підходять резерви нашим військам невідомо.

"Простіше кажучи, всі ці терміни (стосовно звільнення Куп'янська - ред.) залежать від резервів і як швидко вони надходитимуть, оскільки крім Харківської області є й Херсонська область і Донбас, які не можна теж втримати без цього", - підсумував Жирохов.

Нагадаємо, сьогодні у традиційному звіті аналітики американського Інституту вивчення війни ISW повідомили, що українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ, а тому можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Не мало важливим є і звіт Генштабу, який вранці проінформував, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Так, за 3 дні наші воїни просунулися вже на 50 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківКупянскВійна Росії проти України