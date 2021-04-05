Звільнив місце. Корабель SpaceX вперше перестикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX сьогодні від'єднався від Міжнародної космічної станції та пристикувався до іншого її шлюзу. Таким чином він звільнив місце для корабля Crew-2 Dragon.

Про це повідомила компанія SpaceX на сторінці у Twitter .

"Dragon перестикувався з МКС, завершивши свій перший в історії політ для того, щоб пристикуватися до іншого шлюзу, і звільнивши місце для прибуття Crew-2 Dragon через кілька тижнів, а також для CRS-22 Dragon цього літа", - заявили в компанії.

Crew Dragon пристикувався до шлюзу модуля Harmony космічної станції. Перестикування корабля відбувалося в автоматичному режимі. Корабель вперше в історії здійснив такий маневр.

Нагадаємо, минулого листопада корабель Crew Dragon доставив на МКС нову місію у складі чотирьох астронавтів. Корабель залишатиметься на МКС до завершення цієї місії, після чого він поверне астронавтів на Землю.

Як писало РБК-Україна, 30 травня 2020 року SpaceX та NASA здійснили успішний запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Тоді корабель SpaceX вперше доставив людей на МКС.