RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Звільнив місце. Корабель SpaceX вперше перестикувався з МКС

Автор: Дмитро Левицький

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX сьогодні від'єднався від Міжнародної космічної станції та пристикувався до іншого її шлюзу. Таким чином він звільнив місце для корабля Crew-2 Dragon.

Про це повідомила компанія SpaceX на сторінці у Twitter.

Crew Dragon пристикувався до шлюзу модуля Harmony космічної станції. Перестикування корабля відбувалося в автоматичному режимі. Корабель вперше в історії здійснив такий маневр.

"Dragon перестикувався з МКС, завершивши свій перший в історії політ для того, щоб пристикуватися до іншого шлюзу, і звільнивши місце для прибуття Crew-2 Dragon через кілька тижнів, а також для CRS-22 Dragon цього літа", - заявили в компанії.

Нагадаємо, минулого листопада корабель Crew Dragon доставив на МКС нову місію у складі чотирьох астронавтів. Корабель залишатиметься на МКС до завершення цієї місії, після чого він поверне астронавтів на Землю.

Як писало РБК-Україна, 30 травня 2020 року SpaceX та NASA здійснили успішний запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Тоді корабель SpaceX вперше доставив людей на МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МКСкосмический корабльSpaceX
Читайте також
SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії: хто полетить на орбіту
Принаймні кратер у потрібному місці: Маск відреагував на крах корабля SpaceX
Прогноз погоди