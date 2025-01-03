Образовательный обмудсмен показала ужасные фото туалетов в школе на Закарпатье: в чем проблема

Она отмечает, что такие условия являются нарушением права на достоинство, приватность и базовые санитарно-гигиенические потребности. В школе учится 213 учеников, и отсутствие надлежащего санитарного обустройства ставит под угрозу их здоровье.

Туалет в Становском заведении общего среднего образования I-III ступеней (фото: Надежда Лещик)

По ее словам, ремонтные работы буксуют из-за ряда управленческих недостатков и недобросовестной работы подрядчиков. Несмотря на то, что в течение 2021-2024 годов местные власти выделили значительные средства на обустройство внутренних санузлов и даже приобрели биотуалеты для начальной школы, основные вопросы остаются нерешенными.

Туалет в Становском заведении общего среднего образования I-III ступеней (фото: Надежда Лещик)

Согласно полученным ответам от Верхньокоропецької сельского совета, работы тормозятся из-за невыполнения договорных условий подрядчиками. В частности, часть выделенных средств так и не использовали.

Туалет в Становском заведении общего среднего образования I-III ступеней (фото: Надежда Лещик)

Лещик отмечает, что такие случаи свидетельствуют о серьезных проблемах с управленческими решениями, контролем за использованием бюджетных средств и выполнением работ. Она призывает власти немедленно обустроить санитарные условия в соответствии с требованиями законодательства, а также обеспечить восстановление прав детей и педагогов.

"Образование начинается с уважения к достоинству учеников и работников учреждений. Поэтому такие проблемы недопустимы. Мы готовим официальное требование к сельскому совету, чтобы решить этот вопрос как можно скорее", - резюмировала омбудсмен.