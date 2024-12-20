В Одессе учительница истории вела уроки на русском и распространяла антиукраинские нарративы
В Одессе разгорелся скандал из-за действий учительницы истории Украины, которая вела уроки на русском языке и распространяла антиукраинские тезисы. Учительницу уволили с работы после начала служебного расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Уполномоченного по защите государственного языка на юге Ярославу Витко-Присяжнюк.
Как сообщила Витко-Присяжнюк, педагога уволили сразу после начала служебной проверки, однако это не освобождает ее от административной ответственности.
На преподавательницу пожаловались ученики, которые предоставили запись одного из уроков продолжительностью более 35 минут. Благодаря этому эксперты смогли детально проанализировать содержание ее высказываний.
"В течение всего урока учительница ни разу не использовала государственный язык. В ее высказываниях были нарративы, например, о том, что украинскую идентичность якобы создала Австро-Венгерская империя, или о том, как украинцы встречали российскую армию на рубеже XIX-XX веков с хлебом и солью", - отметила представитель языкового омбудсмена.
Сейчас номер школы, где произошло нарушение, не разглашается из-за того, что проверка еще продолжается. Женщине грозит штраф в размере до 5000 гривен.
Напомним, в Украине отмечается замедление процесса украинизации, что вызывает обеспокоенность у государственных учреждений. В частности, дети все реже используют украинский язык в общении - как в школе и дома, так и в социальных сетях.
РБК-Украина также рассказывало, что в 2024 году в украинских учебных заведениях значительно возросло количество нарушений языкового законодательства. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что каждое 10-15 обращение в Секретариат Уполномоченного касается именно образовательной сферы. По его словам, сокращение использования украинского языка в школах частично вызвано недостатком качественного украиноязычного контента. Как возможный путь решения проблемы он предлагает внедрение культуры домашнего чтения, которая может способствовать формированию новых языковых привычек среди учащихся.
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