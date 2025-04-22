Образовательный прорыв? Как в Украине изменили систему олимпиад и что важно знать ученикам

Министерство образования и науки "перезагрузило" систему проведения олимпиад и турниров в Украине. Речь идет о большем количестве возможностей как для участников, так и для их наставников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Зачем изменили систему проведения олимпиад и турниров

Новое Положение об олимпиадном и турнирном движении Министерство образования и науки представило еще в марте этого года.

Основная цель изменений:

сделать интеллектуальные соревнования более доступными;

сделать интеллектуальные соревнования более справедливыми;

четче определить роли всех участников олимпиад и турниров;

усовершенствовать процедуры проведения соревнований;

расширить возможности для выявления талантов;

повысить качество подготовки учащихся;

улучшить координацию для участников;

расширить возможности для участников;

создать сильное сообщество вокруг олимпиадного и турнирного движения.

"Мы не только поддерживаем талантливых школьников, но и создаем условия, при которых каждый может проявить свои способности", - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой

Он отметил, что олимпиады - не только соревнования, но и путь к развитию критического мышления, научной любознательности и будущего профессионального успеха детей. А значит - и к развитию страны в целом.

Как будут проходить Всеукраинские олимпиады

Согласно ключевым изменениям, заложенным в новом Положении, Всеукраинские олимпиады будут проходить в Украине в три этапа:

I этап - местный, с открытой регистрацией для всех желающих;

I этап Всеукраинских олимпиад (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

II этап - областной + участники из-за границы + ученики научных лицеев;

II этап Всеукраинских олимпиад (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

III этап - государственный + победители зарубежного округа + ученики УФМЛ (в олимпиадах по математике, астрономии, физике).

III этап Всеукраинских олимпиад (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

Почему для привлечения новых талантов будет больше возможностей

В Министерстве объяснили, что введенные изменения дадут больше возможностей для привлечения новых талантов. Речь идет про:

возможность самовыдвижения на I (местный) этап олимпиады, без посредничества школы или учителей;

доступность олимпиад и турниров для детей с ООП (особыми образовательными потребностями);

возможность участия украинских учеников из-за границы (такие ученики будут присоединяться ко II этапу олимпиады и писать ее дистанционно - с соблюдением мер для академической добропорядочности);

системную подготовку ученического олимпиадного резерва (школы, учебные сборы, отборочные и тренировочные сборы);

доступность для учеников научных лицеев участия на II этапе, а для учеников из Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко (УФМЛ) - на III этапе в олимпиадах по математике, физике, астрономии.

О каких равных условиях участия и справедливости идет речь

Согласно информации МОН, "перезагрузка" системы олимпиад и турниров обеспечивает:

равные условия участия;

справедливость для всех участников.

Так, на II (областном) этапе - участники из всех областей будут иметь одинаковые задания.

Кроме того, четко определены:

роль жюри и предметно-методической комиссии;

персональная ответственность за преждевременное разглашение заданий.

Создан алгоритм избежания конфликта интересов.

Как обновленная система рейтингов увеличит шансы пройти на III этап олимпиады

Отмечается, что отныне ученики будут иметь больше шансов пройти на III этап олимпиады - благодаря обновленной системе рейтингов.

Уточняется, что состав участников III этапа будет формироваться из двух частей:

региональный состав команды (РСК) - определяется по индивидуальному региональному рейтингу, который учитывает результаты выступлений всех участников команды за последние два года (за каждый полученный диплом начисляются рейтинговые баллы: 1 место - 5 баллов, 2 место - 3 балла, 3 место - 1 балл);

дополнительный состав команды (ДСК) - формируется по Всеукраинскому рейтингу среди участников II этапа (его составляют отдельно для каждого класса, упорядочивая участников по количеству баллов - от наибольшего к наименьшему).

Отбор на III этап Всеукраинских олимпиад (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

"Количество участников дополнительного состава команды в пределах каждого класса определяется как разница между предельным количеством в 48 участников на соответствующий класс и количеством учеников этого класса, которые уже определены в РСК", - объяснили в МОН.

Таким образом, в ДСК могут попасть те ученики, которые набрали больше всего баллов в своем классе по Украине, но не были зачислены в региональный состав.

"Эта система позволяет большему количеству учеников принять участие в финальных соревнованиях, даже если они не стали победителями областного этапа, но показали высокие результаты во всеукраинском рейтинге. Таким образом повышена доступность олимпиад для более 30-40% учеников и учениц", - рассказали украинцам.

Что известно о новой STEM-олимпиаде

Согласно информации министерства, на замену интернет-олимпиадам теперь будет STEM-олимпиада - интеллектуальное соревнование среди учащихся 9-11 классов школ и профтехов по дисциплинам:

естественной образовательной области;

математической образовательной области;

технологической образовательной области;

информатической образовательной области.

Оно будет проходить в два этапа: очный и заочный.

"Эта олимпиада будет стимулировать развитие ученических компетенций, которые являются ключевыми для будущих специалистов в науке и технологиях", - отметили чиновники.

Как улучшится подготовка к международным соревнованиям

В МОН считают, что введенные изменения дадут ученикам больше шансов:

пройти на международный уровень соревнований;

качественно подготовиться к Международной олимпиаде.

Так, отборочные сборы - будут формировать команды учеников из числа победителей III этапа для участия в Международных олимпиадах.

"Количество участников, кто проходит на отборочные сборы, определяется по формуле: количество участников в соответствии с правилами международного соревнования × 3. Так больше учеников смогут тренироваться перед соревнованиями и совершенствовать свои навыки", - пояснили в министерстве.

Будут также тренировочные сборы - подготовка победителей отборочных сборов к международным соревнованиям (которую организует Национальный центр "Малая академия наук Украины").

Победители III этапа станут участниками Международной олимпиады (иллюстрация: facebook.com/UAMON)

Что изменится в организации и сопровождении олимпиадного и турнирного движения

В завершение в Министерстве образования и науки рассказали:

об улучшении организации олимпиадного и турнирного движения;

о качественном сопровождении на каждом этапе;

об эффективной координации.

Так, ответственным органом за координацию олимпиад определен Национальный центр "Малая академия наук Украины" - профильная общегосударственная организация, которая уже зарекомендовала себя как эффективная в работе с одаренной молодежью.

"Это существенно усилит организацию олимпиадного движения, обеспечит качественное сопровождение на каждом этапе. Более того - МАНУ будет обеспечивать централизованную и профильную координацию и подготовку к международным соревнованиям, что поможет повысить результаты наших учеников на международной арене", - считают в МОН.

Между тем национальные и региональные координаторы - будут обеспечивать организационно-методическое сопровождение олимпиады по предмету и поддержку участников.

Кроме того, слаженной работе будут способствовать: