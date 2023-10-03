Образовательный проект по криптограмотности от WhiteBIT и Минцифры прошли уже 18 тысяч украинцев

Образовательный проект по криптограмотности на платформе "Дія.Освіта" от WhiteBIT и Министерства цифровой трансформации за полгода прошли уже более 18 тысяч украинцев, которые в среднем оценили его в 9 из 10 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

Как говорится в сообщении, криптовалютная биржа WhiteBIT совместно с Минцифрами и Filecoin Foundation for The Decentralized Web, Atlantis World, Aragon, Zapper.xyz, разработчики zkSync, Safe, Optimism создали первый фундаментальный образовательный проект по криптограмотности и изучению блокчейн-технологий.

Программа "Криптограмотность и блокчейн" насчитывает более 100 часов полезной информации о криптовалютах и технологиях Web3.

Общая аудитория образовательного курса состоит из 35% женщин и 65% мужчин соответственно. Интересно, что средний возраст студентов составляет 39 лет, где среди женской аудитории большинство в возрасте от 18 до 30, а среди мужчин - 31-60 лет.

Ведущие украинские высшие образования проявили заинтересованность во внедрении этого образовательного продукта в свои учебные программы. К тому же контент будет переведен на английский, поэтому аудитория проекта значительно увеличится.

"Наш общий образовательный проект по изучению криптовалют и блокчейна на платформе Дія.Освіта является невероятно важным шагом в развитии криптоиндустрии в Украине. Это поможет подготовить новое поколение специалистов, которые будут внедрять блокчейн-технологии в совершенно разных сферах, а в результате популяризировать использование криптоактивов, ведь молодежь уже задает тренд украинского будущего", - подчеркнул Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT.

Юлия Пархоменко, директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Украины, подчеркнула, что одним из приоритетов министерства является развитие цифрового образования.

"Мы верим, что это - неотъемлемая составляющая становления сильной экономики страны. Очень приятно, что вместе с такой большой экосистемой, как WhiteBIT, мы имеем одинаковое видение важности повышения уровня криптограмотности и цифровой осведомленности среди украинцев. Эта синергия реализовалась в создании образовательного проекта, запущенного на портале "Дія.Освіта" в феврале 2023 года, важность и необходимость которого подтверждают положительные отзывы студентов и экспертов, а также широкий медийный отзыв", - подчеркнула она.

Благодаря участию WhiteBIT в разработке образовательного сериала были раскрыты темы и созданы задачи, связанные с биржами и обменами, стартапами и криптобизнесами, а также DeFi и лаунчпадами.

Присоединиться к курсу можно ссылкой.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой "Дія.Освіта" создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона", Lifecell и киберспортивная платформа FACEIT.