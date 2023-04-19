Образовательный омбудсмен сделал заявление о количестве предметов в школах: колоссальная перегрузка

Отметим, что в последнее время ведутся жаркие дискуссии о количестве школьных "предметов".

"Мы должны заботиться не о "предметах", а об уровне образования наших детей. А это - хотя и связанные, но далеко не тождественные вещи", - подчеркнул Горбачев.

Он отметил, что школьный "предмет" - это несколько искусственно выделенная в интересах организации образовательного процесса часть содержания образования.

"Для нас же главным должны быть не "предметы", а какие знания и компетентности получат наши дети в результате получения образования. А здесь вариаций может быть очень много - в зависимости от запросов и потребностей наших детей", - написал он.

Он отметил, что у Украины одно из сомнительных первых мест по количеству "предметов" в школе. При этом у страны достаточно посредственные результаты по качеству образования.

Омбудсмен согласился, что учащиеся в Украине сталкиваются с колоссальной перегрузкой ненужным количеством знаний, оторванных от реальной жизни.

"Почему такие палки дискуссии - ответ прост: переформатирование содержания образования будет иметь следствием то, что многим в образовании придется решительно обновлять свои навыки и методические подходы, овладевать новыми методиками преподавания, серьезно переучиваться. А это не всем нравится. Поэтому и сопротивление", - написал Горбачев.

Однако омбудсмен уверен, что это все равно придется делать, какое бы сопротивление обновлению образования ни было, ведь, по его словам, детей надо учить тому, что им действительно нужно в жизни. К тому же их следует заинтересовать, чтобы школа была тем местом, куда ребенок хочет и будет идти с желанием, чтобы развиваться и овладевать новыми знаниями.