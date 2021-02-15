RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Засуджений за напад на Гандзюк отримав ще один вирок

Автор: Ігор Литвиненко

Цюрупинський районний суд Херсонської області виніс ще один вирок Сергію Торбіну, який раніше був засуджений за напад на Катерину Гандзюк. Його визнали винним в активній участі в масових заворушеннях у Олешківської райради в 2018 році, яке супроводжувалося насильством.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Популярні новини
Ще понад 5 000 випадків коронавірусу виявили в Україні 13 лютого 2021
Зеленський відправив міністра оборони і главу ЗСУ на Донбас. Що трапилося 14 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
КПВВ "Золоте" і "Щастя" відсутні з боку окупантів на Донбасі, - ОБСЄ 11 лютого 2021
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Серед українців переважає думка про перебільшеність загрози COVID-19 12 лютого 2021

Наголошується, що Торбін в травні 2018 року організував заворушення у будівлі Олешківської райради, де демонстранти намагалися висловити недовіру голові ради. При цьому Торбін був нібито в дружніх стосунках з головою райради.

Згідно з матеріалами справи, 4 травня до будівлі ради привезли не менше 50 осіб з гумовими кийками і палицями. Вони відганяли мирних людей, які намагалися потрапити на сесію ради і залякували депутатів. Один з них був Торбін, який завдав людині кілька ударів гумовим кийком по голові і тулубу.

Торбін і прокурор уклали угоду про визнання винуватості 27 січня 2021 року. Засуджений погодився співпрацювати зі слідством у розкритті інших фігурантів справи.

В результаті суд засудив Торбина до 5 років в'язниці. Відповідний вирок був винесений 9 лютого.

Нагадаємо, Сергія Торбина в 2019 році засудили до 6,5 років в'язниці за напад на Катерину Гандзюк. Крім Торбіна покарання відбувають Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов.

Також восени 2020 року суд визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину у справі Гандзюк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України приговорбеспорядкиКатерина Гандзюк
Читайте також
ЄС обговорить ситуацію з Навальним на майбутній зустрічі глав МЗС
Один з затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, - WP
Прогноз погоди