Засуджених в РФ політв'язнів Абдуллаєвих тримають в штрафних ізоляторах

Політв'язнів братів Абдуллаєвих із Криму помістили до штрафних ізоляторів. Вони відбувають покарання в колонії на території Російської Федерації.

Про це повідомила мати політв'язнів Діляра Абдуллаєва у Facebook.

За її даними, Тимура Абдуллаєва триматимуть в ШІЗО як мінімум до 20 червня. Узеїр Абдуллаєв потрапив до штрафного ізолятора втретє.

"Засмучена. Тимурові продовжили покарання в штрафному ізоляторі до 20 червня, а тепер іще й Узеїра вже втретє видворяють у ШІЗО. Мої обидва сини в ШІЗО. А в мене лише вони двоє…", - написала матір політв'язнів.

Як відомо, Тимура та Узеїра Абдуллаєвих засудили у "сімферопольських справах "Хізб ут-Тахрір". Вони відбувають покарання у місті Салаваті в Башкортостані в Росії. В колонії політв'язні практично відразу потрапили до штрафних ізоляторів із особливо суворими умовами утримання. При цьому вони обидва мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Узеира Абдуллаєва засудили в червні 2019 року до 13 років позбавлення волі, Тимура Абдуллаєва - до 17 років. Пізніше їм, як і іншим засудженим разом із ними, терміни зменшили на шість місяців.

Раніше повідолялося, що Тимур Абдуллаєв переніс в російському слідчому ізоляторі інсульт.

РБК-Україна писало, що політв'язня Абделлаєва тримають в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.