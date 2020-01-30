Засуджені у справі про теракт в Харкові оскаржили довічні терміни

Фото: підозрювані у скоєнні теракту (mediaport.ua)

Раніше засуджені були обміняні у ОРДЛО на українських в'язнів

Засуджені у справі про теракт в Харкові подали апеляційні скарги з вимогою скасування вироку у вигляді довічного ув'язнення. Про це повідомляє Hromadske.

Повідомляється, що з апеляційними скаргами до суду звернувся адвокат одного із засуджених Володимира Дворнікова Ігор Нагорний. За словами адвоката, відповідні скарги подали також і інші засуджені Віктор Тетюцкий і Сергій Башликов.

"Вирок оскаржимо в зв'язку з неповнотою судового розгляду та невідповідністю висновків суду обставинам кримінального провадження", - повідомив Нагорний.

При цьому адвокат не уточнив, яким чином засуджені, які на даний момент знаходяться на непідконтрольної території України, будуть присутні на судових засіданнях.

Нагадаємо, теракт в Харкові стався 22 лютого 2015 року. Тоді в результаті вибуху радіокерованої міни загинули 5 людей, ще 11 отримали поранення.

В кінці минулого року, 28 грудня, обвинувачених у справі про теракт в Харкові біля Палацу спорту засудили до довічного ув'язнення. У той же час обвинувачених відпустили для участі в обмін полоненими.

Обмін полоненими між Україною і "ЛДНР" відбувся 29 грудня за формулою "123 на 76".