ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігурантам справи про теракт в Харкові дали довічне та відпустили з-під варти

Новини » Надзвичайні події     28.12.2019 - 11:45
Фігурантам справи про теракт в Харкові дали довічне та відпустили з-під варти
Фото: під будівлею суду зібралися противники звільнення винних (objectiv.tv)

Обвинувачених відпустили для участі в обміні полоненими

Обвинувачених у справі про теракт в Харкові біля Палацу спорту засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Фрунзенський районний суд підтвердив, що вина в справі про теракт біля Палацу спорту доведена. Обвинувачені Віктор Тетюцький, Сергій Башликов і Володимир Дворніков отримали довічне з повною конфіскацією майна. Також повідомляється, що самі обвинувачені не присутні на засіданні, а вирок зачитувався по відеоконференції.

У той же час їм змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Таким чином, до вступу вироку в законну силу обвинувачені будуть на свободі.

Теракт в Харкові стався 22 лютого 2015 року. Тоді в результаті вибуху радіокерованої міни загинули 5 осіб, ще 11 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше обвинувачення заявило, що Російська Федерація "принципово" вимагала від України звільнити обвинувачених у скоєнні теракту в Харкові в 2015 році для участі в обміні полоненими.

Відзначимо, сьогодні в окремих районах Донецької області заявили, що обмін полоненими з українською стороною відбудеться 29 грудня по формулі "87 на 55".

В Сомалі стався масштабний теракт, кількість жертв наближається до 100
Новини України Харківобмін полоненимиТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся