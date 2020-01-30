Осужденные по делу о теракте в Харькове обжаловали пожизненные сроки

Фото: подозреваемые в совершении теракта (mediaport.ua)

Ранее осужденные были обменяны в ОРДЛО на украинских заключенных

Осужденные по делу о теракте в Харькове подали апелляционные жалобы с требованием отмены приговора в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает Hromadske.

Сообщается, что с апелляционными жалобами в суд обратился адвокат одного из осужденных Владимира Дворникова Игорь Нагорный. По словам адвоката, соответствующие жалобы подали также и другие осужденные Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

"Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства", - сообщил Нагорный.

При этом адвокат не уточнил, каким образом осужденные, которые на данный момент находятся на неподконтрольной территории Украины, будут присутствовать на судебных заседаниях.

Напомним, теракт в Харькове произошел 22 февраля 2015 года. Тогда в результате взрыва радиоуправляемой мины погибли 5 человек, еще 11 получили ранения.

В конце прошлого года, 28 декабря, обвиняемых по делу о теракте в Харькове возле Дворца спорта приговорили к пожизненному заключению. В то же время обвиняемых отпустили для участия в обмене пленными.

Обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" состоялся 29 декабря по формуле "123 на 76".