У засудженого в Криму "українського диверсанта" Захтея погіршився зір

Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Ліки, які вдається передати у колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання

У засудженого у справі українських диверсантів" Андрія Захтея Сімферопольської колонії №1 загострилися хронічні захворювання і погіршився зір. Про це розповіла дружина засудженого Оксана Захтей, повідомляє Крым.Реалии.

За її словами, ліки, які вдається передати у колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання. За словами Оксани Захтей, з адміністрацією колонії у її чоловіка конфліктів немає, але нещодавно він відмовився працювати і написав відповідну заяву.

"Болі в спині, гастрит, гайморит. Мазі проти болю в спині вже не допомагають, а знеболюючих таблеток багато не пропускають (в колонію, - ред.). Можливості проводити повноцінне лікування немає. Медикаменти, які передаю, допомагають зняти симптоми, але не більше. І то половину таблеток, які я привезла, повернули назад", - розповіла вона.

Нагадаємо, засудженого по справі "українських диверсантів" Андрія Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії №1.

Раніше повідомлялося, що "суд" у анексованому Криму засудив Захтея до 6 з половиною років колонії. Окупаційні власті визнали його нібито винним у підготовці диверсії, незаконному обігу зброї або боєприпасів, а також у підробці, виготовленні або збуті підроблених документів.

Захтея затримали на півострові в серпні 2016 року. Українська сторона стверджувала, що його викрали разом з іншим українцем Євгеном Пановим, після чого вивезли в Крим, де їм, крім усього іншого, інкримінували нібито роботу на Головне управління розвідки Міноборони України.