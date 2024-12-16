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ОСГВ "Хортица" о Курахово: ситуация осложнена, враг хочет выровнять линию фронта

Понедельник 16 декабря 2024 12:26
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ОСГВ "Хортица" о Курахово: ситуация осложнена, враг хочет выровнять линию фронта Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали ситуацию на Кураховском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ситуация осложнена из-за значительного превосходства россиян в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город (Курахово, - ред.) находится под контролем ВСУ. Однако враг не оставляет попыток. Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация конечно осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - рассказал Волошин.

Он добавил, что враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. В частности наблюдается сосредоточение резервов личного состава на всем направлении и вблизи города. К атакам россияне привлекли:

  • 90 танковую дивизию;
  • 20 мотострелковую дивизию;
  • 5 и 110-ю мотострелковые бригады.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта. Ведь это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - пояснил спикер ОСГВ "Хортица".

Ситуация возле Курахово

Ранее DeepState обнародовало данные, согласно которым бойцы Силы обороны попали в оперативное окружение под Курахово, но официальных комментариев по ситуации в городе на тот момент не было. В то же время Институт изучения войны (ISW) заявил о продвижении врага вблизи вышеупомянутого города.

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