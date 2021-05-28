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Спецназ нейтралізував "терористів" в метро Києва: СБУ провела навчання

Автор: РБК-Україна

В столичному метрополітені Служба безпеки України провела антитерористичні навчання. Під час тренувань умовні терористи здійснили вибух у підземці і захопили "заручників" у вагоні потягу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Служба безпеки України провела в столиці планові антитерористичні навчання. За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Тренування відбулася в умовах, максимально наближених до реальних", - йдеться в повідомленні.

На початку тренувань рятувальні служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім медики і представники Червоного Хреста здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

"Під час силової фази тренувань спецназівці Центру спеціальних операцій "Альфа" "Служби безпеки України звільнили "заручників" з вагона метро і затримали "терористів", - наголошується в повідомленні.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіціі, Нацгвардії, ГСЧС, Товариства Червоного Хреста України.

Раніше стало відомо, що у столиці будуть проводитися планові антитерористичні навчання, тож жителів і гостей Києва закликали бути готовими до обмеження руху транспорту і перевірки документів в ході заходів.

Нагадаємо, що в метро Києва затвердили правила перевезення персонального транспорту і габаритних речей пасажирами.

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