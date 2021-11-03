Острів Ла-Пальма сколихнув найсильніший землетрус від початку виверження вулкана

Зазначено, що це найпотужніший землетрус, який фіксували на острові від початку виверження вулкану Кумбре-В’єха.

Як повідомили в Інституті, поштовхи були зафіксовані о 07:27 за місцевим ( о 09:27 за київським) часом.

Вказано, що епіцентр підземного поштовху знаходився на глибині 35 км поблизу Вілья-де-Масо.

Крім цього, після потужного землетрусу, поштовхи на острові відчули ще щонайменше 7 разів.

За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.