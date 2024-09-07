Остров Мадейра и не только: 10 самых красивых мест Португалии

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Остров Мадейра

Остров Мадейра принадлежит Португалии, хоть и расположен в тысячи километрах от страны.

Мадейра - это экзотика в Европе. Если вы хотите увидеть потрясающие пейзажи, которые невозможно описать словами, - выбирайте этот остров. Он славится всему миру своим чистым воздухом и бальнеологическими центрами.

На Мадейре очень мало песчаных пляжей и почти нет пологого захода в море. Большинство пляжей галечные.

Остров Мадейра (фото из сети)

Азорские острова

Азорские острова - рай для тех, кто обожает природу. Это архипелаг из девяти островов посреди Атлантического океана, в недрах которых до сих пор кипит вулканическая лава. Здесь, по поверьям португальцев, отдыхает сам бог.

Тотально зеленые острова среди океана в 1500 километрах от Европы славятся своей уединенностью и особой природой.

Азорские острова (фото из сети)

Башня Беллен

Беленская башня - крепость на берегу реки Тежу в Лиссабоне. Один из символов города, яркий образец архитектуры мануэллино. Названа в честь района Белен, в котором она находится.

Башня была построена в первой трети 16 века в честь открытия Васко да Гаммой морского пути в Индию. В разное время это место использовалось как крепость, пороховой склад, таможня и тюрьма. В настоящее время она открыта для туристов.

Фото: Беленская башня (wikipedia.org)

Алту-Дору

Алту-Дору - винодельческий район Португалии. Он является родиной портвейна.

Район получил всемирную известность в 18 веке. Вино же в этой местности производилось в течение последних двух тысяч лет.

Фото: винодельческий район Алту-Дора (wikipedia.org)

Дворец Пена

Национальный Дворец Пена - замок в Сан-Педру-де-Пенаферрим, муниципалитет Синтры, на Португальской Ривьере.

Замок стоит на вершине холма в горах Синтры, и в ясный день его можно легко увидеть как из самой столицы страны, так и из Большого Лиссабона.

Он является национальным памятником и одним из самых ярких представителей романтизма 19 века в мире. Используется для государственных встреч и приемов президентом Португалии и другими правительственными должностными лицами.

Разбитый вокруг дворца парк содержит растения из разных уголков мира: австралийские папоротники, североамериканскую секвойю, средиземноморский кипарис.

Фото: Дворец Пена (wikipedia.org)

Город Авейру

Город Авейру называют португальской Венецией. Здесь есть река с плавающими по ней разноцветными лодками для сбора водорослей. Она придает Авейру неповторимое обаяние. А центр города состоит из домов, построенных в стиле арт-нуво.

Город Авейру (фото из сети)

Мост Васко да Гама

Мост Васко да Гама - вантовый мост, переходящий в виадук через реку Тежу в северо-восточной части города Лиссабон. Это самый длинный мост в Европе, его длина составляет 17,2 километра.

Мост состоит из семи секций и шести автомобильных полос. С 2008 года въезд по Васко да Гама в Лиссабон платный. На мосту можно развивать скорость до 120 километров в час.

Главное предназначение моста состоит в том, чтобы уменьшить пробки на другом мосту Лиссабона и соединить автодороги, расходящиеся из португальской столицы.

Мост Васко да Гама (фото из сети)

Кришту Рэй

Криста Рэй - статуя Иисуса Христа, которая имеет высоту 28 метров и возвышается над городом Алмада.

Это одна из достопримечательностей Португалии, которая была построена за народные пожертвования. Ее основная идея - просьба к Господу о спасении страны в годы Второй мировой войны. Просьба осуществилась, поскольку страна в результате не участвовала в войне.

Статуя Кришта Рэй (фото из сети)

Замок Обидуш

Обидусский замок - средневековый замок в Португалии, в городке Обидуш. Это одно из "семи чудес Португалии", возведенное в 12 веке.

Сначала замок строился как военное и оборонительное сооружение, но после землетрясения пришел в упадок. С 19 века он работает как музей.

Обедусский замок (фото из сети)

Кинта да Регалейра

Кинта да Регалейра - дворцово-парковый комплекс, состоящий из дворца в стиле неоготики, часовни и многоярусного парка.

В верхней части парка находится дикий лес, а в нижней садовой части.

Комплекс расположен вблизи исторического центра Синтра в Португалии.

Кинта да Регалейра (фото из сети)